"Пора переезжать". Еще одна страна пошла по пути Украины

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии надеются, что выход из СНГ увеличит шансы на вступление в Евросоюз. Жизнь населения при этом существенно усложнится. По мнению оппозиции, правящая партия предает национальные интересы. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.

Моральный компас

Парламент Молдавии денонсировал ключевые документы СНГ — соглашение о создании организации и ее устав. Из 101 депутата решение поддержали 60. Среди них 54 представителя правящей партии "Действие и солидарность", пять — от "Демократии дома" и один — от "Альтернативы". "Наша партия", коммунисты и социалисты проголосовали против.

© AP Photo / Vadim Ghirda Президент Молдавии Майя Санду © AP Photo / Vadim Ghirda Президент Молдавии Майя Санду

"Это трагедия для страны, для ее экономики. Те, кто за это голосовали сегодня, не говорили во время предвыборной кампании, что планируют такое. Они даже не представляют, что за этим последует. Эта власть уйдет рано или поздно, и больше с ними не связывайтесь", — заявил лидер Партии коммунистов Молдавии, экс-президент республики Владимир Воронин.

Другой бывший глава государства, председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что национальные интересы предала политсила "Действие и солидарность".

"Большинство граждан Молдавии по-прежнему считает Россию дружественным государством и стратегическим партнером, несмотря на откровенно недружественную политику, проводимую временщиками у власти. Этот курс навязывается их кураторами извне и не имеет ничего общего с реальными интересами страны и народа. <…> Убежден, что в обозримом будущем эта ошибочная политика будет пересмотрена, а отношения между нашими странами, в том числе на площадках СНГ и ЕАЭС, — восстановлены и укреплены", — заявил Додон.

Впрочем, партию власти критика не смущает. Пресс-секретарь "Действия и солидарности" Адриана Влас заявила, что руководство страны приняло верное решение, которое к тому же позволит Кишиневу ежегодно экономить около 3,1 миллиона леев (176,5 тысячи долларов) — сумму взноса в бюджет СНГ.

"У нас больше нет морального права делать вид, что это "сообщество" все еще функционирует. Невозможно строить партнерские отношения там, где правила соблюдают только на бумаге. Выход из учредительных соглашений ясно показывает, что мы не терпим двойные стандарты и не хотим быть частью структуры, которая покрывает агрессию", — заявила Влас.

© Sputnik / Osmatesco Экс-президент Молдавии Владимир Воронин © Sputnik / Osmatesco Экс-президент Молдавии Владимир Воронин

Вместе с тем власти намерены продолжать межгосударственное общение и сотрудничество с членами СНГ на двусторонних и многосторонних платформах. Как отметил вице-премьер Молдавии Михай Попшой, Кишинев уже вышел из 70 соглашений содружества, еще 60 находятся в процессе денонсации, а в итоге останутся только выгодные республике.

Экономическая карта

Парламент принял решение, теперь его должна утвердить Майя Санду, а затем МИД направит соответствующий пакет документов в исполком СНГ. Но и это еще не все — процедура выхода займет 12 месяцев после подачи заявления.

© Фото : Sputnik Молдова Акция протеста Патриотического блока в Кишиневе © Фото : Sputnik Молдова Акция протеста Патриотического блока в Кишиневе

Пока же, как сказал генсек СНГ Сергей Лебедев, в содружестве не получили даже официальную ноту. "Они приняли решение выйти из основополагающих документов — это Устав СНГ, Соглашение о создании СНГ. Но пока 208 соглашений для Молдавии действительны, 104 соглашения в экономической сфере. И они хотят оставаться в этих соглашениях", — добавил Лебедев.

По его словам, сейчас организация переживает некоторые сложности, но в целом дела идут хорошо. В том числе между членами содружества увеличивается торговый оборот, растут инвестиции и ВВП.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в медиабанк Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время подхода к прессе после заседания Совета министров иностранных дел содружества © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в медиабанк Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время подхода к прессе после заседания Совета министров иностранных дел содружества

"Перспективы у СНГ есть. Потому что сейчас идет работа над документами до 2035 года — мы еще на девять лет вперед смотрим, как будем развивать наши отношения, как выстраивать их. Поэтому я смотрю оптимистично на будущее СНГ", — заключил Лебедев.

При этом Владимир Путин еще в 2023-м прокомментировал планы молдавских коллег по выходу из организации.

"Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать — мы рады, пожалуйста. Не хотят — это их выбор", — сказал Путин.

На двух стульях

Напомним: в 2008 году из СНГ вышла Грузия, а в 2018-м об этом заявили власти Украины. Юридически Киев никогда не входил в содружество, но фактически принимал в нем участие. Вместе с тем, по словам Лебедева, Тбилиси до сих пор остается участником 70 соглашений в рамках СНГ. Украина действовала намного решительнее, но даже она, как признал глава МИД республики Андрей Сибига, начала разрывать "последние связи" только в конце марта 2026 года.

© AP Photo / Andrii Nesterewnko Андрей Сибига © AP Photo / Andrii Nesterewnko Андрей Сибига

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что Молдавия, как и Грузия, постарается сохранить часть соглашений, которая касается экономики.

"Если же у Кишинева по каким-то причинам не выйдет остаться одной ногой в СНГ, пострадает прежде всего молдавское сельское хозяйство. Во-первых, местные фермеры лишатся российского рынка сбыта. Во-вторых, удобрения, которые они закупали в странах содружества, взлетят в цене, так как придется платить пошлину. Соответственно, вырастут цены на продовольствие. Кроме того, люди лишатся возможности беспрепятственно посещать страны СНГ, учиться в них, оформлять там документы и тому подобное. С другой стороны, правительству Санду проще работать не с населением, а с диаспорой, поэтому молдаванам, видимо, дают понять, что пора переезжать в другие страны", — говорит Харитонова.

При этом эксперт указывает, что больше 50 процентов граждан Молдавии выступают против выхода из СНГ и за евразийскую интеграцию. Но президент и ее команда игнорируют мнение сограждан.

"Когда Грузия собралась выходить из СНГ, она прежде всего хотела насолить России. Однако выяснилось, что расставание с содружеством приведет к разрыву договоров не только с Москвой, но и с другими членами организации. Дело в том, что в рамках СНГ многие соглашения заключаются на коллективной основе — это касается документов о безвизовом режиме, признании трудового стажа и тому подобное. В итоге Тбилиси разорвал чисто политические соглашения, а те, которые касались практической части, оставил. Примерно по тому же пути идет Украина. С Россией ее уже почти ничего не связывает, но с другими странами СНГ она стремится сохранить сотрудничество, поэтому не разрывает сразу все соглашения", — объясняет замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.