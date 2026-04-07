Россиянку, освобожденную из колл-центра в Мьянме, передали дипломатам
08:08 07.04.2026 (обновлено: 10:17 07.04.2026)
Россиянку, освобожденную из колл-центра в Мьянме, передали дипломатам

БАНГКОК, 7 апр – РИА Новости. Россиянка, освобожденная благодаря усилиям российских дипломатов в Мьянме и Таиланде и правоохранительных органов обеих стран из находящегося на территории Мьянмы у границ Таиланда мошеннического колл-центра, передана дипломатам из российского посольства в Таиланде, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Бангкоке.
"Россиянка Ольга П., освобожденная из колл-центра на сопредельной с Таиландом территории Мьянмы, передана нашим дипломатам на пограничном КПП на границе Таиланда и Мьянмы. Оттуда она отправится в сопровождении дипломатов в Бангкок, откуда затем вылетит на родину", - сообщили агентству в посольстве РФ.
