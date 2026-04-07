Мишустин рассказал об улучшении в экспортно ориентированных отраслях России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация на мировом энергетическом рынке способствует улучшению в экспортно ориентированных отраслях России, росту доходов госбюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для нашей страны текущая ситуация, если брать исключительно экономические аспекты, открывает новые возможности для улучшения финансового положения экспортно ориентированных отраслей и обеспечения дополнительных доходов бюджета. Мы наблюдаем, как сокращается дисконт на российскую нефть", - сказал Мишустин на стратегической сессии о развитии топливно-энергетического комплекса.