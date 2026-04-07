За неделю от атак ВСУ погибли 25 мирных жителей России, заявил Мирошник
Специальная военная операция на Украине
07:26 07.04.2026
За неделю от атак ВСУ погибли 25 мирных жителей России, заявил Мирошник

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За неделю с 30 марта по 5 апреля от атак ВСУ погибли 25 мирных жителей России, в том числе два ребенка, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 176 мирных жителей: ранены 151 человек, в том числе десять несовершеннолетних, погибли 25 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что всего по гражданским объектам на российской территории за неделю киевский режим выпустил не менее 3301 боеприпасов.
По данным посла, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Краснодарском крае. Мирошник подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских ударных дронов.
«
"За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 158 мирных жителей, что составило порядка 89% от общего числа пострадавших", - указал он.
Посол отметил, что ВСУ стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на электростанции, узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких муниципальных образований. По данным Мирошника, наиболее масштабные отключения были зафиксированы в ДНР, где без энергоснабжения остались порядка 500 тысяч жителей, а также в ЛНР – 208 тысяч человек в семи муниципалитетах.
