В Минздраве назвали семь главных принципов долголетия - РИА Новости, 07.04.2026
00:13 07.04.2026 (обновлено: 13:43 07.04.2026)
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова в беседе с РИА Новости перечислила семь главных принципов, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы.
"Первое — откажитесь от курения. Со временем стенки сосудов повреждаются и становятся основой для атеросклеротических бляшек — прямого пути к инфаркту и инсульту. Второе — исключите употребление алкоголя. Он провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а в нервной системе вызывает гибель нейронов", — сказала она.

После отказа от курения организм начинает восстанавливаться практически сразу, а уже через год риск сердечно-сосудистых осложнений снижается вдвое, добавила специалист.
Кроме того, она рекомендовала ограничить потребление соли: избыток натрия задерживает воду, увеличивает объем циркулирующей крови, повышает артериальное давление и перегружает сердце. При этом страдают и почки.
"Четвертое — ешьте не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. Это простейший и доступный способ снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Пятое — двигайтесь каждый день, 150-300 минут умеренной физической активности в неделю — научно подтвержденная норма", — рассказала Дроздова.

Следует также спать по семь-восемь часов и поддерживать социальные связи и интеллектуальную активность. Профилактика когнитивного снижения начинается задолго до старости, подчеркнула эксперт.
"Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение, участие в общественной жизни — это инвестиция в ясность мышления на десятилетия вперед", — заключила она.

Седьмого апреля ежегодно отмечается Всемирный день здоровья.
