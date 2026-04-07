В Минздраве назвали семь главных принципов долголетия

"Первое — откажитесь от курения. Со временем стенки сосудов повреждаются и становятся основой для атеросклеротических бляшек — прямого пути к инфаркту и инсульту. Второе — исключите употребление алкоголя. Он провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а в нервной системе вызывает гибель нейронов", — сказала она.
"Четвертое — ешьте не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. Это простейший и доступный способ снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Пятое — двигайтесь каждый день, 150-300 минут умеренной физической активности в неделю — научно подтвержденная норма", — рассказала Дроздова.
"Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение, участие в общественной жизни — это инвестиция в ясность мышления на десятилетия вперед", — заключила она.