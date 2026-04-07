В Белоруссии сообщили о тесном сотрудничестве с Россией по делу о геноциде
06:43 07.04.2026 (обновлено: 06:59 07.04.2026)
В Белоруссии сообщили о тесном сотрудничестве с Россией по делу о геноциде

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Минск наиболее тесно и эффективно сотрудничает с Россией в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
«
"С российской стороной у нас наиболее тесное и плодотворное сотрудничество", - сказал Шикунец.
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. 1944 год - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Белоруссии раскрыли масштабы гибели жителей в Великой Отечественной войне
Вчера, 01:27
Он напомнил, что генеральной прокуратурой Белоруссии в апреле 2022 года совместно с генеральной прокуратурой Российской Федерации создана рабочая группа по установлению обстоятельств геноцида советского народа в военные годы, а в июне 2022 года совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована международная следственно-оперативная группа.
Шикунец пояснил, что данные решения приняты с учетом расследования в Российской Федерации аналогичного уголовного дела по факту массового уничтожения советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года и в целях объединения усилий и создания условий для оперативного обмена информацией и опытом, организации упрощенного порядка взаимодействия, в том числе при проведении процессуальных действий.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
Мемориальная плита Стены памяти с названием концентрационных лагерей и мест массового уничтожения людей на территории Белоруссии на мемориальном архитектурно-скульптурном комплексе Хатынь - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни
3 апреля, 01:20
 
