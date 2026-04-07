В Белоруссии сообщили о тесном сотрудничестве с Россией по делу о геноциде

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Минск наиболее тесно и эффективно сотрудничает с Россией в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.

« "С российской стороной у нас наиболее тесное и плодотворное сотрудничество", - сказал Шикунец.

Он напомнил, что генеральной прокуратурой Белоруссии в апреле 2022 года совместно с генеральной прокуратурой Российской Федерации создана рабочая группа по установлению обстоятельств геноцида советского народа в военные годы, а в июне 2022 года совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована международная следственно-оперативная группа.

Шикунец пояснил, что данные решения приняты с учетом расследования в Российской Федерации аналогичного уголовного дела по факту массового уничтожения советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года и в целях объединения усилий и создания условий для оперативного обмена информацией и опытом, организации упрощенного порядка взаимодействия, в том числе при проведении процессуальных действий.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.