Лавров принял претендующую на пост генсека ООН Гринспан

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял во вторник в Москве претендующую на пост генсека ООН Ребеку Гринспан, сообщили в российском дипведомстве.
"Сергей Лавров довел до Ребеки Гринспан позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ООНовский пост строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям", - говорится в комментарии на сайте министерства.
В свою очередь, Гринспан представила свою предвыборную программу "с акцентом на подходы к реагированию на вызовы современности, выстраиванию текущей деятельности ООН и осуществлению преобразований, направленных на полноценное восстановление ее эффективности и оперативного потенциала".