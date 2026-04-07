Лавров принял претендующую на пост генсека ООН Гринспан - РИА Новости, 07.04.2026
15:40 07.04.2026 (обновлено: 18:47 07.04.2026)
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан на встрече в Москве. 7 апреля 2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан на встрече в Москве. 7 апреля 2026
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял во вторник в Москве претендующую на пост генсека ООН Ребеку Гринспан, сообщили в российском дипведомстве.
"Сергей Лавров довел до Ребеки Гринспан позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ООНовский пост строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям", - говорится в комментарии на сайте министерства.
В свою очередь, Гринспан представила свою предвыборную программу "с акцентом на подходы к реагированию на вызовы современности, выстраиванию текущей деятельности ООН и осуществлению преобразований, направленных на полноценное восстановление ее эффективности и оперативного потенциала".
