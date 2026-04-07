Лавров принял претендующую на пост генсека ООН Гринспан

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял во вторник в Москве претендующую на пост генсека ООН Ребеку Гринспан, сообщили в российском дипведомстве.

В свою очередь, Гринспан представила свою предвыборную программу "с акцентом на подходы к реагированию на вызовы современности, выстраиванию текущей деятельности ООН и осуществлению преобразований, направленных на полноценное восстановление ее эффективности и оперативного потенциала".