Захарова: удар ВСУ, под который попал корреспондент, был преднамеренным

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская атака, в результате которой пострадал корреспондент "Известий", была преднамеренной.
"В том, что операторы БПЛА действовали преднамеренно, сознательно атакуя "цели" в городской застройке вдали от линии боевого соприкосновения, нет ни малейших сомнений", - говорится в комментарии.
Корреспондент "Известий" Евгений Быковский в понедельник попал под удар БПЛА в Донецке, сообщили в издании, уточнив, что врачи диагностировали у журналиста акубаротравму.