МИД призвал ООН и ОБСЕ дать оценку террористическим методам Киева

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МИД России призывает ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО дать адекватную оценку террористическим методам Киева после ранения корреспондента "Известий", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Террористические методы боевиков ВСУ должны получать адекватную оценку со стороны профильных международных структур, в первую очередь ОБСЕ, ЮНЕСКО, Управления верховного комиссара ООН по правам человека", - сказала Захарова в своем комментарии в связи с атакой боевиков киевского режима на журналиста МИЦ "Известия".