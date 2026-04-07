Медведев провел совещание с командование ВМФ в Новороссийске

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 07.04.2026 (обновлено: 22:01 07.04.2026)
Медведев провел совещание с командование ВМФ и ВКС в Новороссийске

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Новороссийск, где провел совещание с командованием военно-морского флота (ВМФ), воздушно-космических сил (ВКС) и руководителями оборонных предприятий.
"В рамках исполнения поручений верховного главнокомандующего ВС РФ (Владимира Путина) посетил Новороссийск, провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты", - написал Медведев в канале на платформе Max.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Европа задумалась о создании военной компоненты внутри ЕС, заявил Медведев
3 апреля, 10:46
 
НовороссийскБезопасностьДмитрий МедведевВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФЕдиная РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала