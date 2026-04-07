Медведев провел совещание с командование ВМФ в Новороссийске

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Новороссийск, где провел совещание с командованием военно-морского флота (ВМФ), воздушно-космических сил (ВКС) и руководителями оборонных предприятий.
"В рамках исполнения поручений верховного главнокомандующего ВС РФ (Владимира Путина) посетил Новороссийск, провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты", - написал Медведев в канале на платформе Max.