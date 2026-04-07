МЧС рассказало, как безопасно хранить и использовать газовые баллоны
02:46 07.04.2026
МЧС рассказало, как безопасно хранить и использовать газовые баллоны

Газовые баллоны. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Газовые баллоны всегда должны находиться только в вертикальном положении и надежно защищены от воздействия тепла и прямых солнечных лучей, их запрещается закапывать в землю и ставить в подвалы, предупреждает МЧС России.
"Храните газовый баллон в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, защитите баллон и газовую трубку от воздействия тепла и прямых солнечных лучей", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки сжиженного газа.
Спасатели подчеркивают, что неиспользуемые баллоны нельзя хранить в помещении, закапывать их в землю, а также размещать в подвалах.
Кроме того, запрещается растягивать или пережимать соединительный шланг, самостоятельно устанавливать и ремонтировать газовое оборудование, оставлять включенные газовые горелки без присмотра и сушить белье над плитой.
"При утечке сжиженный газ концентрируется в нижней части помещения, поэтому замену газового баллона проводите при отсутствии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов; закройте краны заменяемых баллонов; используйте специальную трубку для соединения баллона с плитой длиной до одного метра. Неаккуратное использование газа в бытовых условиях или неисправность приборов и газовых труб могут стать причиной отравления и взрыва", - подчеркивают спасатели.
Как стало ранее известно из памятки МЧС, главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя красного или желтого цвета; в таком случае надо сразу же выключить плиту и вызвать газовую службу. МЧС отмечало, что наличие в помещении 5-15% газа от общего объема воздуха способно вызвать у человека удушье или стать причиной пожара.
