Отец Илона Маска уверен, что женщины будут жить в среднем до 150 лет

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости допустил, что через 100 лет средняя продолжительность жизни женщин может вырасти примерно до 150 лет.
«
"Разумно предположить, что через 100 лет средний возраст, до которого будет доживать женщина, может составить около 150 лет", - сказал Маск в беседе с агентством.
Сейчас подтвержденный мировой рекорд продолжительности жизни женщины составляет 122 года и 164 дня - именно столько прожила француженка Жанна Кальман. При этом вопрос о том, существует ли у человеческой жизни жесткий биологический предел и где именно он проходит, остается предметом научных споров.