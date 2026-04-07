Отец Илона Маска уверен, что женщины будут жить в среднем до 150 лет

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости допустил, что через 100 лет средняя продолжительность жизни женщин может вырасти примерно до 150 лет.

"Разумно предположить, что через 100 лет средний возраст, до которого будет доживать женщина, может составить около 150 лет", - сказал Маск в беседе с агентством.

Сейчас подтвержденный мировой рекорд продолжительности жизни женщины составляет 122 года и 164 дня - именно столько прожила француженка Жанна Кальман. При этом вопрос о том, существует ли у человеческой жизни жесткий биологический предел и где именно он проходит, остается предметом научных споров.