Во Владимирской области рассказали про мальчика, погибшего при ударе БПЛА

ТУЛА, 7 апр – РИА Новости. Мальчик, погибший вместе с родителями в результате удара БПЛА по двухквартирному дому во Владимирской области, накануне отметил свой 12-й день рождения, сообщила глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова на своей странице во "ВКонтакте".
Во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в вражеский БПЛА попал в двухквартирный дом в Александровском районе, в результате удара погибли двое взрослых и мальчик 2014 года рождения. Пятилетней девочке удалось спастись, она получила ожоги.
"Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения", - написала Кузнецова.