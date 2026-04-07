Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области рассказали про мальчика, погибшего при ударе БПЛА - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 07.04.2026 (обновлено: 12:01 07.04.2026)
Во Владимирской области рассказали про мальчика, погибшего при ударе БПЛА

Мальчик, погибший при ударе БПЛА под Владимиром, накануне отметил 12-летие

© Губерния 33/TelegramПоследствия атаки ВСУ по частному дому в Александровском районе Владимирской области. 7 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 7 апр – РИА Новости. Мальчик, погибший вместе с родителями в результате удара БПЛА по двухквартирному дому во Владимирской области, накануне отметил свой 12-й день рождения, сообщила глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова на своей странице во "ВКонтакте".
Во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в вражеский БПЛА попал в двухквартирный дом в Александровском районе, в результате удара погибли двое взрослых и мальчик 2014 года рождения. Пятилетней девочке удалось спастись, она получила ожоги.
"Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения", - написала Кузнецова.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимирская областьАлександровский районАнна КузнецоваАлександр Авдеев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала