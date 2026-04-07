Пользователям Мах стала доступна лента рекомендаций каналов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пользователям национального мессенджера Мах стала доступна лента рекомендаций каналов в новой папке "Каналы", для доступа нужно будет обновить приложение, сообщили в пресс-службе мессенджера.

"Пользователям Mах стала доступна лента рекомендаций каналов. Познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы можно в одном месте — новой папке "Каналы" в национальном мессенджере. Для доступа к ленте рекомендаций необходимо обновить приложение", - рассказали там.

Отмечается, что найти папку "Каналы" можно в правой верхней части экрана, в разделе "Чаты" мессенджера. Пользователи увидят в папке ленту рекомендаций, смогут прочитать описание каналов и подписаться на понравившиеся, нажав на "+".

Если пользователь подписался более чем на 20 каналов, то в папке отобразятся те медиа, на которые он подписан.