В Магадан из Северо-Эвенского округа доставили более 200 килограммов грузов

МАГАДАН, 7 апр - РИА Новости. Более 200 килограммов грузов доставили в Магадан по зимней трассе из отдаленного Северо-Эвенского округа в Магадан, сообщает региональное отделение Народного фронта.
"В Магадан из самого отдаленного района Колымы - Северо-Эвенского - пришел особенный груз. Порядка 200 килограммов изделий, сделанных руками неравнодушных людей: балаклавы, носки, тактические браслеты и маскировочные сети. Водитель фуры Михаил Утешаев преодолел больше 600 километров по зимнику. Двое суток в пути. Дорога, по его словам, терпимая, но скоро сюда можно будет добраться только вертолетом. Разгрузившись, Михаил сразу загружается обратно", - говорится в сообщении.
Дополняется, что активисты Народного фронта приняли груз и передали его волонтерам "Боевого братства". Те доставят помощь на передовую.
