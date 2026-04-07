00:28 07.04.2026 (обновлено: 00:41 07.04.2026)
Эксперт рассказала, как школьников во Львове травят за незнание украинского

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинский образовательный эксперт Иванна Коберник заявила, что около 40 тысяч детей-переселенцев не ходят в школы Львова в том числе из-за буллинга в связи со сложностями в овладении украинским языком, местные власти лишь спустя месяц попытались опровергнуть это заявление, признав, что случаются единичные конфликты.
«

"Есть около 50 тысяч детей школьного возраста, но только, условно говоря, менее 10 тысяч из них ходят в местные школы. Другие остаются в своих школах онлайн... Много причин. Если это те же самые сильные школы, из Мариуполя, из Запорожья или из Харькова, они остаются в своих сильных школах. Дети сталкиваются с определенной нетерпимостью, насмешками, с оскорблениями, а, к сожалению, надо признать, что язык - это сложно", - сказала эксперт в интервью украинскому "Общественному радио" ("Громадське радіо").

Интервью вышло в эфир в начале марта, но лишь спустя месяц глава департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк, как сообщает портал Hromadske, попытался опровергнуть заявление Коберник. По его словам, якобы случаются единичные конфликты, но он призвал не делать из них массовое явление. Также Закалюк выступил с утверждением, что статусом "внутренне перемещенных лиц" во Львове обладает гораздо меньшее число детей, чем указала Коберник.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
