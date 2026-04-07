В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве

ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Находящегося в федеральном розыске мужчину, который подозревается в крупном мошенничестве, задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ЛНР.

"На территории региона выявлен находящийся с 13 марта в федеральном розыске подозреваемый в совершении преступления, а именно - мошенничества в крупном размере", - сообщили в пресс-службе.