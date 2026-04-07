Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Ливана сообщил о количестве погибших от ударов Израиля во вторник - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 07.04.2026
Минздрав Ливана сообщил о количестве погибших от ударов Израиля во вторник

Минздрав Ливана: в результате ударов Израиля во вторник погибли 33 человека

© Фото : соцсетиДым на месте израильского удара по Ливану
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана во вторник стали 33 человека, 173 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"С начала вторника, 7 апреля, в результате израильских ударов погибли 33 человека, 173 получили ранения", - сообщил минздрав Ливана.
Таким образом число жертв с начала эскалации конфликта 2 марта достигло 1 530 человек, ранены 4 812 граждан.
Согласно отчету министерства, среди погибших 130 детей и 102 женщины. Также в числе погибших 57 сотрудников скорой помощи и служб спасения.
Израильская армия, согласно утверждениям ливанского минздрава, с начала конфликта 93 раза атаковала бригады скорой помощи, 20 медицинских центров подверглись ударам и 6 больниц были вынуждены полностью прекратить свою работу.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
В миреЛиванИзраильБекааХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала