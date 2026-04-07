Минздрав Ливана сообщил о количестве погибших от ударов Израиля во вторник

БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана во вторник стали 33 человека, 173 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
Таким образом число жертв с начала эскалации конфликта 2 марта достигло 1 530 человек, ранены 4 812 граждан.
Согласно отчету министерства, среди погибших 130 детей и 102 женщины. Также в числе погибших 57 сотрудников скорой помощи и служб спасения.
Израильская армия, согласно утверждениям ливанского минздрава, с начала конфликта 93 раза атаковала бригады скорой помощи, 20 медицинских центров подверглись ударам и 6 больниц были вынуждены полностью прекратить свою работу.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
