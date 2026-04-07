© Фото : соцсети Дым на месте израильского удара по Ливану

Минздрав Ливана сообщил о количестве погибших от ударов Израиля во вторник

БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана во вторник стали 33 человека, 173 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.

"С начала вторника, 7 апреля, в результате израильских ударов погибли 33 человека, 173 получили ранения", - сообщил минздрав Ливана

Таким образом число жертв с начала эскалации конфликта 2 марта достигло 1 530 человек, ранены 4 812 граждан.

Согласно отчету министерства, среди погибших 130 детей и 102 женщины. Также в числе погибших 57 сотрудников скорой помощи и служб спасения.

Израильская армия, согласно утверждениям ливанского минздрава, с начала конфликта 93 раза атаковала бригады скорой помощи, 20 медицинских центров подверглись ударам и 6 больниц были вынуждены полностью прекратить свою работу.