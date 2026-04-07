В Латвии заблокировали 19 российских сайтов
13:31 07.04.2026
В Латвии заблокировали 19 российских сайтов

Рига. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к 19 российским сайтам, включая сайт партии "Родина" и госуслуг Пятигорска, посчитав их угрозой национальной безопасности, передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.
"Доступ ограничен к сайтам glava.region08.ru, voenschet.ru, smolensk-i.ru, героисвоеговремени-смоленск.рф, contract.smolensk.ru, spravka-svo.ru, vyazmaeparh.ru, yurist-svo.ru и smol.aif.ru. Также доступ закрыт к сайтам 75.ru, riakalm.ru, sgu.ru, sovetskaya-adygeya.ru, anapa-official.ru, kubsu.ru, gorodarmavir.ru, pyatigorsk.gosuslugi.ru, подписать-контракт-сво.рф и rodina.ru", - говорится в сообщении.
NEPLP сообщил, что, по информации "компетентного государственного органа", размещаемый на ресурсах ресурсах контент "противоречит интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии". Кроме того, утверждается, что публикуемая на сайтах информация "формирует чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России".
С декабря 2025 года Национальный совет по электронным СМИ с таким же объяснением запретил доступ к почти 50 российским сайтам.
Власти прибалтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Латвии общественным СМИ запретили использовать русский язык
30 марта, 17:21
 
