Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

БАНГКОК, 7 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом Вьетнама на сессии Национального собрания страны, передает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
"Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищ То Лам избран президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2026 – 2031 годов", - пишет агентство.
Выборы президента по конституции Вьетнама проходят путем голосования депутатов Национального собрания на первой сессии Нацсобрания нового созыва.
