Посредника Дедова заключили под стражу после вынесения приговора

КУРСК, 7 апр - РИА Новости. Дмитрия Шубина, приговоренного к восьми годам за передачу взяток экс-замгубернатору Курской области, после вынесения приговора заключили под стражу в зале Ленинского суда, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Ленинский районный суд Курска признал Шубина виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 388,5 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости, Шубин, который на время следствия находился под домашнем арестом, явился на судебное заседание с заранее собранной сумкой с личными вещами. Его адвокат заявил РИА Новости, что будет обжаловать приговор суда.

Ранее в Ленинском суде города Курска завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Алексея Дедова , обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов признался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.

По версии следствия, Дедов и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.