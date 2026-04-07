Посредника Дедова заключили под стражу после вынесения приговора
17:50 07.04.2026 (обновлено: 18:51 07.04.2026)
Посредника Дедова заключили под стражу после вынесения приговора

КУРСК, 7 апр - РИА Новости. Дмитрия Шубина, приговоренного к восьми годам за передачу взяток экс-замгубернатору Курской области, после вынесения приговора заключили под стражу в зале Ленинского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Ленинский районный суд Курска признал Шубина виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 388,5 миллионов рублей.
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Экс-замглавы Курской области в суде рассказал о роли Старовойта во взятках
27 марта, 19:22
Как передает корреспондент РИА Новости, Шубин, который на время следствия находился под домашнем арестом, явился на судебное заседание с заранее собранной сумкой с личными вещами. Его адвокат заявил РИА Новости, что будет обжаловать приговор суда.
Ранее в Ленинском суде города Курска завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов признался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.
По версии следствия, Дедов и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
В понедельник Смирнова признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 миллионов рублей.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
У курского экс-губернатора запросили конфискацию более 20 миллионов рублей
2 апреля, 13:50
 
