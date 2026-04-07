Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Диетолог-нутрициолог София Кованова рекомендовала есть до 200 граммов кулича, чтобы избежать вреда для здоровья и фигуры.
"От одного-двух кусочков кулича общим весом до 200 граммов ничего не будет. Но нельзя забывать, что кулич – этот десертный продукт. Это быстрые углеводы с сильным сочетанием масла, сахара и муки. Это вкусно, но много такой сладости нельзя", – сказала Кованова в беседе с aif.ru.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.