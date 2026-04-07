Врач рассказала, как правильно хранить кулич
02:50 07.04.2026
Куличи, изготовленные к празднованию Пасхи
Куличи, изготовленные к празднованию Пасхи. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Классический кулич можно хранить при комнатной температуре, но важно защитить от пересыхания, а кулич с кремом, творожной начинкой, сливочными компонентами или влажной начинкой безопаснее убрать в холодильник, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Кулич по сути ближе к сдобной выпечке, и способ хранения зависит от состава. Если это классический кулич без скоропортящихся начинок, его можно держать при комнатной температуре, но важно защитить от пересыхания: убрать в контейнер или плотно завернуть. Если в помещении жарко или влажно, лучше убрать в прохладное место или в холодильник, потому что при тепле выпечка быстрее портится и плесневеет", - рассказала Чистик.
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Священник призвал россиян не готовить пасхальный кулич, а купить в магазине
Вчера, 06:30
Врач отметила, что если в куличе есть крем, творожная начинка, сливочные компоненты или влажная начинка, безопаснее хранить его в холодильнике и не держать долго на столе. То же правило относится к глазури на основе скоропортящихся ингредиентов. При комнатной температуре такие продукты могут быстро стать небезопасными, особенно если кулич стоит несколько часов подряд.
"Еще важный момент, который часто упускают: холодильник может подсушивать выпечку. Поэтому, если вы убираете кулич в холодильник, храните его в закрытом контейнере или в упаковке, а перед подачей можно дать ему немного постоять при комнатной температуре, чтобы вкус и текстура стали приятнее. И если появляется плесень или странный запах, лучше не срезать кусочек и не есть остальное, а выбросить весь продукт", - добавила собеседница агентства.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. В Пасху заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне - в Великую субботу - по традиции в храмах освящают куличи, крашенные яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Врач рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху
Вчера, 19:03
 
