Врач рассказала, как правильно хранить кулич

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Классический кулич можно хранить при комнатной температуре, но важно защитить от пересыхания, а кулич с кремом, творожной начинкой, сливочными компонентами или влажной начинкой безопаснее убрать в холодильник, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
«
"Кулич по сути ближе к сдобной выпечке, и способ хранения зависит от состава. Если это классический кулич без скоропортящихся начинок, его можно держать при комнатной температуре, но важно защитить от пересыхания: убрать в контейнер или плотно завернуть. Если в помещении жарко или влажно, лучше убрать в прохладное место или в холодильник, потому что при тепле выпечка быстрее портится и плесневеет", - рассказала Чистик.
Врач отметила, что если в куличе есть крем, творожная начинка, сливочные компоненты или влажная начинка, безопаснее хранить его в холодильнике и не держать долго на столе. То же правило относится к глазури на основе скоропортящихся ингредиентов. При комнатной температуре такие продукты могут быстро стать небезопасными, особенно если кулич стоит несколько часов подряд.
«
"Еще важный момент, который часто упускают: холодильник может подсушивать выпечку. Поэтому, если вы убираете кулич в холодильник, храните его в закрытом контейнере или в упаковке, а перед подачей можно дать ему немного постоять при комнатной температуре, чтобы вкус и текстура стали приятнее. И если появляется плесень или странный запах, лучше не срезать кусочек и не есть остальное, а выбросить весь продукт", - добавила собеседница агентства.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. В Пасху заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне - в Великую субботу - по традиции в храмах освящают куличи, крашенные яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.