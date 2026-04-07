Киев не первый раз пытается атаковать КТК в Новороссийске, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2026
12:32 07.04.2026 (обновлено: 12:36 07.04.2026)
Киев не первый раз пытается атаковать КТК в Новороссийске, заявил Песков

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Атака ВСУ по объекту КТК в Новороссийске - не первая попытка Киева нанести удары по его инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что удары имели место, это очевидно. Здесь, конечно, главным первоисточником являются наши военные, которые сделали соответствующее заявление. Мы знаем с вами, что это не первый раз, когда киевский режим наносит удары по инфраструктуре КТК. Этот важный международный трубопровод уже страдал неоднократно", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник киевский режим атаковал ударными БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, стремясь дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.
КиевНовороссийскВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковРоссия
 
 
