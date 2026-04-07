КСИР сообщил об атаке на нефтехимические предприятия в Саудовской Аравии
13:25 07.04.2026 (обновлено: 14:14 07.04.2026)
КСИР сообщил об атаке на нефтехимические предприятия в Саудовской Аравии

КСИР: Иран атаковал нефтехимические объекты в Саудовской Аравии

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил
Военнослужащий иранских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий иранских вооруженных сил. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на предприятия нефтехимической промышленности в Саудовской Аравии, заявив об их связи с США.
Ранее сообщалось об атаке на нефтехимические предприятия в Ширазе и в районе Ассалуйе на юге Ирана. КСИР проинформировал, что провел 99-ю волну атак в рамках операции "Правдивое обещание 4" против США и Израиля, осуществив ее в ответ на удары по нефтехимическим предприятиям Ирана.
"В ходе первого этапа атаке подверглись крупнейший нефтехимический комплекс, принадлежащий американским компаниям Sadara, ExxonMobil, Dow Chemical и расположенный в районе Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, а также крупный нефтехимический комплекс американской компании Chevron Philips в районе Аль-Джуйама", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars.
Корпус стражей сообщил, что применил ракеты средней дальности и несколько дронов-камикадзе для ударов по этим объектам.
В свою очередь армия Ирана заявила об атаке на энергоблок и топливное хранилище нефтехимической промышленности в южной части Израиля рядом с городом Димона, а также на ремонтный центр порта Джебель-Али в ОАЭ, радиолокационные системы и места размещения военных США на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте.
