КСИР сообщил об атаке на нефтехимические предприятия в Саудовской Аравии

ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на предприятия нефтехимической промышленности в Саудовской Аравии, заявив об их связи с США.
"В ходе первого этапа атаке подверглись крупнейший нефтехимический комплекс, принадлежащий американским компаниям Sadara, ExxonMobil, Dow Chemical и расположенный в районе Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, а также крупный нефтехимический комплекс американской компании Chevron Philips в районе Аль-Джуйама", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars.
Корпус стражей сообщил, что применил ракеты средней дальности и несколько дронов-камикадзе для ударов по этим объектам.
В свою очередь армия Ирана заявила об атаке на энергоблок и топливное хранилище нефтехимической промышленности в южной части Израиля рядом с городом Димона, а также на ремонтный центр порта Джебель-Али в ОАЭ, радиолокационные системы и места размещения военных США на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте.