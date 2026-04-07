Вылетевшие с Крита военные самолеты США направились в сторону Израиля

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Два самолета ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенных для доставки грузов на авианосцы и медицинской эвакуации, а также самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker вылетели из города Ханья на греческом Крите и направляются в сторону Израиля, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно информации на сайте компании - разработчика самолетов Grumman C-2A Greyhound, они могут быть предназначены как для доставки грузов на авианосцы, так и для перевозки пациентов в ходе миссий по медицинской эвакуации, а также для десантирования грузов и персонала.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в свою очередь, заявлял 5 апреля, что миссия США по спасению второго пилота "провалилась", два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 были сбиты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.