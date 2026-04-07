Вылетевшие с Крита военные самолеты США направились в сторону Израиля - РИА Новости, 07.04.2026
10:55 07.04.2026 (обновлено: 12:29 07.04.2026)
Вылетевшие с Крита военные самолеты США направились в сторону Израиля

Три военных самолета США, вылетевших с Крита, направились в сторону Израиля

© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile — Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Два самолета ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенных для доставки грузов на авианосцы и медицинской эвакуации, а также самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker вылетели из города Ханья на греческом Крите и направляются в сторону Израиля, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно информации на сайте компании - разработчика самолетов Grumman C-2A Greyhound, они могут быть предназначены как для доставки грузов на авианосцы, так и для перевозки пациентов в ходе миссий по медицинской эвакуации, а также для десантирования грузов и персонала.
Ранее посол США в Израиле Майк Хаккаби сообщил о том, что израильская разведка "Моссад" и Армия обороны Израиля оказали США помощь в спасении летчиков ранее сбитого над Ираном истребителя F-15Е.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в свою очередь, заявлял 5 апреля, что миссия США по спасению второго пилота "провалилась", два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 были сбиты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
