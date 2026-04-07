Вылетевшие с Крита военные самолеты США направились в сторону Израиля

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Два самолета ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенных для доставки грузов на авианосцы и медицинской эвакуации, а также самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker вылетели из города Ханья на греческом Крите и направляются в сторону Израиля, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Согласно информации на сайте компании - разработчика самолетов Grumman C-2A Greyhound, они могут быть предназначены как для доставки грузов на авианосцы, так и для перевозки пациентов в ходе миссий по медицинской эвакуации, а также для десантирования грузов и персонала.