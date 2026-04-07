"Остров Мечты" подготовил праздничную программу ко Дню космонавтики

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский парк развлечений "Остров Мечты" подготовил ко Дню космонавтики праздничную программу с участием стран БРИКС, 12 апреля для жителей и гостей города пройдет открытый форум с концертом, квизами, мастер-классами и встречами с космонавтом и аэрокосмическим инженером, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.

"Культурно-развлекательный кластер "Остров Мечты" подготовил специальную программу ко Дню космонавтики. 12 апреля 2026 года в пространстве городского променада пройдет открытая программа Международного ТехноНаучного образовательного форума (ТНФ) при участии стран БРИКС . Событие объединит музыку, науку, образование и живое общение с экспертами космической отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на центральной сцене гостей ждет концерт учеников школы Доминика Джокера. Продолжением программы станут встречи с профессионалами космической индустрии. Космонавт-испытатель Олег Блинов расскажет о жизни на орбите, работе в невесомости и о том, как выглядит Земля из иллюминатора.

"Также в программе - сессия вопросов и ответов с аэрокосмическим инженером Никитой Матасовым. Участники узнают, как работают марсоходы, какие технологии пришли в повседневную жизнь из космической отрасли и какие перспективы открывает освоение космоса", - поясняется в сообщении.

Дополняется, что интерактивная часть программы включает квизы и викторины о космонавтике. Гости смогут проверить свои знания, узнать больше о подготовке Юрия Гагарина к полету, разобраться в устройстве ракет и познакомиться с будущими космическими миссиями.

"На протяжении всего дня будет работать анимационная зона с интерактивными станциями и творческими активностями. Особое место займут мастер-классы, объединяющие творчество и познавательный формат", - уточняется в сообщении.

По словам заместителя генерального директора по маркетинговым коммуникациям "Острова Мечты" Екатерины Лошкаоревой, День космонавтики - это возможность говорить о науке через понятные и вовлекающие форматы.