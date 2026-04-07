Космонавт попросил показывать в кино людей его профессии очеловеченными
15:15 07.04.2026
Космонавт попросил показывать в кино людей его профессии очеловеченными

Кононенко: космонавтам не чужды человеческие чувства

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Космонавт Олег Кононенко
Космонавт Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Космонавт Олег Кононенко
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Космонавты в кино слишком похожи на супергероев и очень мало похожи на обыкновенных людей, которым не чужды человеческие чувства, и которыми они на самом деле являются, посетовал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.
"Когда показывают фильмы о космосе, где космонавты супергерои и какие-то не совсем земные, не как на улице. Действительно, нас очень мало показывают как людей", - сказал Кононенко в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".
Он добавил, что космонавты при длительных полетах скучают по таким обыденным вещам, как запах дождя, или даже запах кофе, которого они не чувствуют, потому что употребляют этот напиток через трубочку.
"Я когда смотрю фильмы фантастические, я профессионала выключаю, я просто смотрю как человек, на человеческие чувства", - добавил Кононенко.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
ОбществоРоссияОлег КононенкоЮрий Гагарин (космонавт)Роскосмос
 
 
