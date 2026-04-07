Россия должна осваивать планеты Солнечной системы, заявил космонавт - РИА Новости, 07.04.2026
13:53 07.04.2026 (обновлено: 15:19 07.04.2026)
Россия должна осваивать планеты Солнечной системы, заявил космонавт

Планеты системы LHS 1903
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия должна быть в числе стран, которые будут изучать и осваивать планеты Солнечной системы, заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.
"Пилотируемая космонавтика для меня ближе, и я бы хотел видеть Россию в числе стран, которые будут осваивать планеты нашей системы", - сказал Кононенко в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".
Он добавил, что развивать надо все технологии, связанные с космической отраслью, а том числе, беспилотные. Кроме того, Кононенко назвал РФ лидером в области постановки медико-биологических экспериментов в космосе.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря 2005 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
