Россия должна осваивать планеты Солнечной системы, заявил космонавт

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия должна быть в числе стран, которые будут изучать и осваивать планеты Солнечной системы, заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.

Он добавил, что развивать надо все технологии, связанные с космической отраслью, а том числе, беспилотные. Кроме того, Кононенко назвал РФ лидером в области постановки медико-биологических экспериментов в космосе.