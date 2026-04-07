В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов и евро
13:50 07.04.2026 (обновлено: 16:14 07.04.2026)
В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов и евро

В усадьбе краснодарского вице-губернатора нашли $4 млн, 7 млн евро и 31 млн руб

КРАСНОДАР, 7 апр — РИА Новости. Во время обыска в усадьбе вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки нашли миллионы долларов, евро и рублей наличными, сообщил представитель Генпрокуратуры в суде.
"Прошу приобщить к делу протокол обыска в том самом поместье, или усадьбе, как его называют. <…> В ходе обыска на данном объекте было обнаружено порядка четырех миллионов долларов наличными, порядка семи миллионов евро и 31 миллион рублей", — сказал он на заседании, где рассматривался антикоррупционный иск.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество, принадлежащее семье Коробки. Помимо вице-губернатора, ответчиками стали 20 физических и три юридических лица.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, кадастровая стоимость этих активов превышает десять миллиардов рублей, рыночная — больше в разы.
Кроме того, Коробке предъявили обвинение в мошенничестве. По словам прокурора, в 2015-2016 годах он создал систему поборов под видом добровольных пожертвований ФК "Кубань". За два года на счет клуба поступило более миллиарда рублей.
Суд постановил заключить вице-губернатора под стражу на два месяца.
Краснодарский крайКраснодарАндрей КоробкаГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
