В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов и евро

КРАСНОДАР, 7 апр — РИА Новости. Во время обыска в усадьбе вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки нашли миллионы долларов, евро и рублей наличными, сообщил представитель Генпрокуратуры в суде.
"Прошу приобщить к делу протокол обыска в том самом поместье, или усадьбе, как его называют. <…> В ходе обыска на данном объекте было обнаружено порядка четырех миллионов долларов наличными, порядка семи миллионов евро и 31 миллион рублей", — сказал он на заседании, где рассматривался антикоррупционный иск.
В иске Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество, принадлежащее семье Коробки. Помимо вице-губернатора, ответчиками стали 20 физических и три юридических лица.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, кадастровая стоимость этих активов превышает десять миллиардов рублей, рыночная — больше в разы.
Кроме того, Коробке предъявили обвинение в мошенничестве. По словам прокурора, в 2015-2016 годах он создал систему поборов под видом добровольных пожертвований ФК "Кубань". За два года на счет клуба поступило более миллиарда рублей.
Суд постановил заключить вице-губернатора под стражу на два месяца.