Против вице-губернатора Кубани возбудили дело
13:28 07.04.2026 (обновлено: 13:31 07.04.2026)
Против вице-губернатора Кубани возбудили дело

КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, заявил представитель Генеральной прокуратуры России во время судебного заседания по антикоррупционному иску.
Ленинский районный суд Краснодара во вторник приступил к рассмотрению искового заявления Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и три юридических лица.
"В материалы дела приложена копия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Николаевича Коробки", - сказал представитель Генпрокуратуры РФ.
