14:19 07.04.2026 (обновлено: 14:34 07.04.2026)
Кононенко рассказал, какой кажется Земля из космоса

Кононенко: Земля из космоса перестает восприниматься как бездушный каменный шар

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Земля при взгляде из космоса кажется живым организмом, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.
По его словам, во время первого полета он выглянул в окно. Там промелькнул небольшой кусочек суши, после чего началась бесконечная гладь воды. Это заставило Кононенко подумать, что планета называется неправильно.
"Земля перестала для меня быть шаром из воды и камня. Это какое-то живое существо, из которого я вышел, чтобы посмотреть на него со стороны", — сказал космонавт, выступая на просветительском марафоне "Космос со Знанием".
С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. В этом году ее приурочили к 65-летию полета Юрия Гагарина. Организатор Недели космоса — государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
