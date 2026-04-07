Кононенко рассказал, без какого качества невозможно работать в космосе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Космонавтам чувство страха практически неведомо, но у них очень высоко развито чувство ответственности, без которого невозможно работать в столь опасной среде, как космос, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.

"Космонавтам сложно сказать, что им страшно. Скорее, это чувство ответственности. Когда я выхожу в открытый космос, я устанавливаю какое-то оборудование внутри скафандра, я несколько раз проверю правильность установки. Не из чувства страха, а из чувства ответственности", - сказал Кононенко в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".

Космонавт рассказал, что подготовка к его первому полёту длилась более девяти лет. Поэтому, когда он оказался в корабле перед стартом ракеты, не испытывал практически никаких эмоций, потому что "всё ушло на второй план", признался Кононенко.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. В этом году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - государственная корпорация "Роскосмос".