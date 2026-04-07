Космонавт Кононенко рассказал о любимом писателе - РИА Новости, 07.04.2026
14:13 07.04.2026 (обновлено: 14:36 07.04.2026)
Космонавт Кононенко рассказал о любимом писателе

Космонавт Кононенко назвал Пушкина своим любимым писателем

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Космонавт, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов Олег Кононенко выступает на просветительском марафоне "Космос со Знанием". 7 апреля 2026
Космонавт, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов Олег Кононенко выступает на просветительском марафоне Космос со Знанием. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Космонавт, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов Олег Кононенко выступает на просветительском марафоне "Космос со Знанием". 7 апреля 2026
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко назвал своим любимым писателем Александра Пушкина и признался, что с детства любит роман "Капитанская дочка".
"Если говорить о любимом писателе, то, как бы это странно ни звучало, для меня это Пушкин", - сказал Кононенко в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".
Он уточнил, что ещё со школьных времен очень увлекался романом "Капитанская дочка" этого великого русского писателя и поэта. Герой произведения Пётр Гринёв был для него образцом мужчины, к которому космонавт всегда стремился, признался начальник ЦПК.
Конененко также рассказал, что всегда мечтал стать космонавтом и с детства строил для себя образ космонавта на основе фантастических книг, а также фильмов, таких как "Москва-Кассиопея", "Отроки во Вселенной", "Укрощение огня".
Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию общей продолжительностью почти 1111 дней, это абсолютный рекорд. Сейчас он готовится к шестом полёту.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
