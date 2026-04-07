Космонавт Кононенко рассказал о любимом писателе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко назвал своим любимым писателем Александра Пушкина и признался, что с детства любит роман "Капитанская дочка".
Он уточнил, что ещё со школьных времен очень увлекался романом "Капитанская дочка" этого великого русского писателя и поэта. Герой произведения Пётр Гринёв был для него образцом мужчины, к которому космонавт всегда стремился, признался начальник ЦПК.
Конененко также рассказал, что всегда мечтал стать космонавтом и с детства строил для себя образ космонавта на основе фантастических книг, а также фильмов, таких как "Москва-Кассиопея", "Отроки во Вселенной", "Укрощение огня".
Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию общей продолжительностью почти 1111 дней, это абсолютный рекорд. Сейчас он готовится к шестом полёту.
