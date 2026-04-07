12:12 07.04.2026
Стартовал заявочный этап конкурса "Лидеры закупок Москвы. Трансформация"

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Стартовал прием заявок в рамках конкурса профессионального мастерства "Лидеры закупок Москвы. Трансформация"; мероприятие определит лучших специалистов в сфере госзакупок, победители смогут поделиться своим опытом, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
По ее словам, этот конкурс в столице проходит уже во второй раз. Он служит площадкой, где участники могут показать свои эффективные практики в сфере госзакупок.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Форум "Дни московской конкуренции" собрал более 1 тысячи участников
3 апреля, 19:19
"Участники смогут представить свои проекты и инициативы, направленные на совершенствование системы закупок столицы, в частности – на развитие Единой автоматизированной информационной системы торгов. Лучшие их идеи могут быть реализованы на практике. В прошлом году заявки на конкурс подали более тысячи специалистов, представлявших 46 органов исполнительной власти города и подведомственных им государственных учреждений. Мы снова приглашаем для участия в конкурсе профессионалов в сфере закупок и ждем от них новых интересных идей и перспективных наработок, которые позволят нам дальше повышать эффективность закупочных процессов", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
Заявки принимают до 30 апреля. Организаторы мероприятия – столичный департамент по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства города.
По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, правила в этом году обновлены. Так, появились новые форматы, позволяющие участникам еще ярче проявить свои компетенции, раскрыть потенциал и заявить о себе в профессиональном сообществе.
В этом году в рамках конкурса предусмотрены семь командных и пять индивидуальных номинаций. Пуртов добавил, что во время двух отборочных этапов участников будут тестировать, также им предстоит решить задачи из сферы столичных закупок. Финальная защита проектов назначена на 11 сентября, а награждение состоится 25 сентября.
Как сообщила руководитель управления кадровых сервисов правительства столицы Полина Логинова, профессиональные конкурсы являются хорошей возможностью взглянуть по-новому на свои обязанности. На конкурсах участники знакомятся с единомышленниками и находят современные подходы к работе. Участники активно делятся лучшими практиками, а искренняя поддержка и признание со стороны коллег и экспертов мотивируют специалистов развивать мастерство, добавила она.
Подать заявку можно на сайте управления.
Ранее Багреева сообщала, что свыше 1 тысячи человек приняли участие в V форуме "Дни московской конкуренции", среди них – представители органов власти, госзаказчики и предприниматели.
Церемония награждения премии Поставщик правительства Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Звание "Поставщик правительства Москвы" присвоили девяти компаниям России
2 апреля, 16:12
 
