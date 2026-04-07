Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 07.04.2026
В Госдуме предложили создать карту статистики укусов клещей

© Depositphotos.com / SmileusУкус клеща
© Depositphotos.com / Smileus
Укус клеща. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Амир Хамитов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту статистики укусов клещей.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту статистики укусов клещей", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что на такой карте можно было бы отображать данные по регионам и, при наличии возможности, по муниципалитетам: число зарегистрированных обращений, уровень риска, эндемичные территории, а также краткую справочную информацию о профилактике и порядке обращения за медицинской помощью.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время информация о рисках, связанных с укусами клещей, публикуется разрозненно: отдельно размещаются данные о числе пострадавших, перечни эндемичных территорий, а также рекомендации по профилактике.
По их словам, у граждан нет единого и понятного инструмента, где можно было бы быстро посмотреть ситуацию по своему региону или месту поездки, и в результате человеку приходится самостоятельно искать сведения на разных сайтах и сопоставлять их между собой.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит гражданам заранее оценивать риски перед поездками и отдыхом на природе, быстрее находить официальную информацию в одном месте, своевременно принимать меры защиты и принимать более обоснованные решения о вакцинации или обращении к врачу.
Кроме того, депутаты добавили, что такой сервис сделает уже собираемые государством данные более понятными и полезными для людей.
ОбществоГосдума РФГосуслугиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала