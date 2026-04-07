В Госдуме предложили создать карту статистики укусов клещей

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Амир Хамитов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту статистики укусов клещей.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту статистики укусов клещей", - сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что на такой карте можно было бы отображать данные по регионам и, при наличии возможности, по муниципалитетам: число зарегистрированных обращений, уровень риска, эндемичные территории, а также краткую справочную информацию о профилактике и порядке обращения за медицинской помощью.

Парламентарии напомнили, что в настоящее время информация о рисках, связанных с укусами клещей, публикуется разрозненно: отдельно размещаются данные о числе пострадавших, перечни эндемичных территорий, а также рекомендации по профилактике.

По их словам, у граждан нет единого и понятного инструмента, где можно было бы быстро посмотреть ситуацию по своему региону или месту поездки, и в результате человеку приходится самостоятельно искать сведения на разных сайтах и сопоставлять их между собой.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит гражданам заранее оценивать риски перед поездками и отдыхом на природе, быстрее находить официальную информацию в одном месте, своевременно принимать меры защиты и принимать более обоснованные решения о вакцинации или обращении к врачу.