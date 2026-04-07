Японский ученый рассказал, может ли кофе снизить риск рака кишечника

ТОКИО, 7 апр - РИА Новости. Кофейная кислота в высоких концентрациях способна подавлять рост клеток колоректального рака, однако говорить о таком эффекте в организме человека пока преждевременно, рассказал РИА Новости преподаватель Высшей школы медицинских наук Медицинского университета префектуры Киото Мотоки Ватанабэ.

« "В нашем исследовании с использованием экспериментальной системы на основе культивируемых клеток было показано, что относительно высокие концентрации кофейной кислоты могут подавлять рост клеток колоректального рака", — сказал эксперт.

Ватанабэ и его коллеги из Медицинского университета префектуры Киото и отделения клинической онкологии университетской больницы Университета Кансай обратили внимание на то, что вещество из кофе — хлорогеновая кислота — в организме превращается в кофейную кислоту. В экспериментах на клетках колоректального рака учеными было установлено, что она значительно замедляет их рост и мешает образованию новых "колоний". Также выяснилось, что кофейная кислота взаимодействует с белком RPS5, который связан с более тяжелым течением болезни при колоректальном раке.

Кроме этого, ученые обнаружили, что при воздействии кофейной кислоты или при снижении активности RPS5 уменьшается уровень белка cyclin D1, который необходим для прогрессии клеточного цикла. В результате клетки фактически "застревают" перед началом размножения.

« "В реальном организме концентрация и стабильность кофейной кислоты могут изменяться в зависимости от вида кофе, способов его обработки (например, обжарки), рациона питания и состояния кишечной среды, поэтому необходимо дальнейшее изучение того, реализуется ли аналогичное действие в организме", — отметил Ватанабэ.

По словам эксперта, для подтверждения действия кофейной кислоты в организме человека, в частности необходимы эксперименты на животных и клинические исследования. Кроме этого, для практического применения остаются значительные ограничения.

Существует ряд важных задач, касающихся обеспечения эффективной концентрации кофейной кислоты, ее всасывания и безопасности подобного процесса, которые необходимо решить, прежде чем приступить к разработке лекарственных средств, сказал эксперт.

Ватанабэ отметил, что в последние годы накапливается все больше примеров того, что природные соединения, содержащиеся в пище, проявляют физиологические эффекты за счёт взаимодействия с определенными белками внутри клетки. По его мнению, идентификация таких белков, с которыми связываются природные соединения с противоопухолевой активностью, может позволить выявлять уникальные молекулярные мишени, которые трудно обнаружить с помощью геномных подходов.