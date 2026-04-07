Киселев рассказал о строгом отборе советских космонавтов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о многоступенчатом и строгом отборе первых советских космонавтов в рамках проекта "Первые среди звезд", приуроченного к юбилею полета Юрия Гагарина.
Киселев стал ведущим в выпуске проекта Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее – МТС Медиа) "Первые среди звезд". Подкаст выходит в рамках Недели космоса при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
"В процессе первого отбора кандидатов в космонавты были рассмотрены документы 3461 летчика истребительной авиации. Из них для первичной беседы было отобрано 347 человек. После проведения бесед к дальнейшему медицинскому отбору было допущено 206 летчиков", - рассказал Киселев в выпуске.
Он уточнил, что в дальнейшем из этих 206 летчиков отказались от прохождения обследования 72 человека, отчислены по состоянию здоровья 105 человек. Из 29 летчиков, прошедших все этапы медицинского обследования с хорошими результатами, лишь 20 человек были отобраны и зачислены первыми слушателями-космонавтами.
В выпуске подкаста Киселев рассказал о том, как готовился и проходил первый полет человека в космос, каким испытаниям были подвергнуты первые советские космонавты, какой была мировая реакция на прорыв советской науки. Он также назвал выдающиеся качества Гагарина, которые позволили ему пройти все этапы строгого отбора.
"Первые среди звезд" выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном холдингом ON Медиа.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее – МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.