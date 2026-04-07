Киселев рассказал о строгом отборе советских космонавтов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о многоступенчатом и строгом отборе первых советских космонавтов в рамках проекта "Первые среди звезд", приуроченного к юбилею полета Юрия Гагарина.

Киселев стал ведущим в выпуске проекта Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее – МТС Медиа) "Первые среди звезд". Подкаст выходит в рамках Недели космоса при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности " Роскосмос ", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества

"В процессе первого отбора кандидатов в космонавты были рассмотрены документы 3461 летчика истребительной авиации. Из них для первичной беседы было отобрано 347 человек. После проведения бесед к дальнейшему медицинскому отбору было допущено 206 летчиков", - рассказал Киселев в выпуске.

Он уточнил, что в дальнейшем из этих 206 летчиков отказались от прохождения обследования 72 человека, отчислены по состоянию здоровья 105 человек. Из 29 летчиков, прошедших все этапы медицинского обследования с хорошими результатами, лишь 20 человек были отобраны и зачислены первыми слушателями-космонавтами.

В выпуске подкаста Киселев рассказал о том, как готовился и проходил первый полет человека в космос, каким испытаниям были подвергнуты первые советские космонавты, какой была мировая реакция на прорыв советской науки. Он также назвал выдающиеся качества Гагарина , которые позволили ему пройти все этапы строгого отбора.

