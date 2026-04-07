21:00 07.04.2026
Патриарх Кирилл рассказал о примере Путина как верующего человека

Патриарх Кирилл: пример Путина делает Россию сильнее

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пример президента России Владимира Путина как православного верующего человека делает народ, страну сильнее и очень многих заставляет задуматься, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, следует из публикации на сайте РПЦ.
Во вторник патриарх Кирилл встретился в Москве с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
В ходе беседы патриарх Кирилл назвал Путина православным человеком и рассказал, что в Церкви всегда молятся за него и Отечество.
"Вера первого лица в государстве является очень важным фактором, заставляющим задуматься очень многих людей. Поэтому, конечно, пример нашего президента имеет очень большое значение, в том числе в укреплении веры в нашем народе, нравственной составляющей. А это основа. Если будет сильное нравственное чувство, то страна, народ становятся непобедимыми. Его невозможно ни на что свернуть, и ни на что купить, ни подставить ему подножку на историческом пути", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Патриарх Кирилл призвал не прятать веру
16 декабря 2025, 15:56
 
РелигияРоссияМоскваКраснодарский крайВладимир ПутинВениамин КондратьевРусская православная церковьПроисшествияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
