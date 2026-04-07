Кипрcкий депутат сообщил о планах пересмотреть статус британских баз

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Республика Кипр будет добиваться от Великобритании не упразднения ее военных баз на острове, а пересмотра их статуса, сообщил близкий к переговорам депутат кипрского парламента Хрисис Панделидис.

Депутат заявил изданию Euractiv , что никто на Кипре не "наивен" настолько, чтобы требовать полного упразднения баз.

"Мы призываем к переоценке отношений и пересмотру статуса на условиях 2026 года", - сказал Панделидис изданию.

Бывший генерал британских ВС, служивший на Кипре, рассказал изданию, что остров очень ценен с точки зрения геополитики, так как он находится на перекрестке трех континентов и позволяет следить за ключевыми морскими торговыми путями.

"Также ведется сбор разведывательной информации. Кипр идеально расположен именно для этого – будь то на север, в сторону России , на восток, через Ближний Восток и дальше, или на юг", – сказал он Euractiv.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании на Кипре "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Позднее были перехвачены два дрона, направлявшиеся к этой базе.