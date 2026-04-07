Рейтинг@Mail.ru
Кипрcкий депутат сообщил о планах пересмотреть статус британских баз - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 07.04.2026
© AP Photo / Petros Karadjias — База ВВС Великобритании Акротири на Кипре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Республика Кипр будет добиваться от Великобритании не упразднения ее военных баз на острове, а пересмотра их статуса, сообщил близкий к переговорам депутат кипрского парламента Хрисис Панделидис.
Депутат заявил изданию Euractiv, что никто на Кипре не "наивен" настолько, чтобы требовать полного упразднения баз.
"Мы призываем к переоценке отношений и пересмотру статуса на условиях 2026 года", - сказал Панделидис изданию.
Как сообщил депутат, Никосия изучает юридический прецедент передачи Великобританией суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане Маврикию, в результате которой островное государство восстановило контроль над территориями.
Бывший генерал британских ВС, служивший на Кипре, рассказал изданию, что остров очень ценен с точки зрения геополитики, так как он находится на перекрестке трех континентов и позволяет следить за ключевыми морскими торговыми путями.
"Также ведется сбор разведывательной информации. Кипр идеально расположен именно для этого – будь то на север, в сторону России, на восток, через Ближний Восток и дальше, или на юг", – сказал он Euractiv.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании на Кипре "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Позднее были перехвачены два дрона, направлявшиеся к этой базе.
Британские территории на Кипре возникли после подписания соглашения в 1960 году, когда Кипр стал независимым. Великобритания сохранила на острове заморские территории, где находятся военные базы "Акротири" и "Декелия". Президент Кипра Никос Христодулидис называл их существование "пережитком колониализма".
В миреКипрВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала