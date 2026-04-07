В Киеве сотрудники ТЦК похитили мужчину во время прогулки с собакой

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве похитили мужчину во время прогулки с собакой, забрав в том числе и животное, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве мобилизовали парня, который вышел погулять с собакой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Сотрудники военкомата забрали даже собаку, но позже выбросили животное из автомобиля, судьба собаки и мобилизованного неизвестна, отмечается в сообщении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.