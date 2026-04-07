В Херсонской области из-за удара ВСУ погибла женщина

В селе Масловка Новокаховского округа при обстреле частного дома погибла женщина 1969 года рождения. В селе Великие Копани Алешкинского округа при детонации мины повреждён легковой автомобиль - пострадал мужчина 1968 года рождения. С осколочными ранениями доставлен в Скадовскую больницу.