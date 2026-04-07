Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, пишет WP - РИА Новости, 07.04.2026
20:18 07.04.2026 (обновлено: 20:23 07.04.2026)
Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, пишет WP

© REUTERS / Jonathan Ernst
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщает президенту США Дональду Трампу ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве американских военных, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию", - заявил изданию один из чиновников администрации США.
В качестве иллюстрации издание приводит операцию по спасению американских пилотов, которая показала, что Тегеран по-прежнему способен угрожать военнослужащим США и поставили под сомнение статистику, которую Хегсет продвигал в последние недели, хвастаясь полным контролем над иранским небом.
"Эта хаотичная, но успешная спасательная операция стала самым явным свидетельством того, что неоднократные заявления Хегсета о превосходстве в воздухе сопровождаются серьезными оговорками, и усилила опасения внутри администрации Трампа, что его заявления о войне чрезмерно оптимистичны и рискуют ввести в заблуждение как общественность, так и президента", - добавляет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранТегеран (город)Пит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
