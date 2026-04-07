Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, пишет WP

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщает президенту США Дональду Трампу ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве американских военных, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию", - заявил изданию один из чиновников администрации США.
"Эта хаотичная, но успешная спасательная операция стала самым явным свидетельством того, что неоднократные заявления Хегсета о превосходстве в воздухе сопровождаются серьезными оговорками, и усилила опасения внутри администрации Трампа, что его заявления о войне чрезмерно оптимистичны и рискуют ввести в заблуждение как общественность, так и президента", - добавляет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.