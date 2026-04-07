Стало известно, от чего избавился Хегсет, чтобы возглавить Пентагон - РИА Новости, 07.04.2026
04:42 07.04.2026 (обновлено: 10:18 07.04.2026)
Стало известно, от чего избавился Хегсет, чтобы возглавить Пентагон

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет продал акции крупнейших американских оборонных компаний, в том числе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell, чтобы избежать конфликта интересов, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
Поводом для анализа финансовой истории министра послужило недавнее расследование газеты Financial Times, в котором издание утверждало, что брокер Хегсета пытался вложить крупные суммы в оборонный фонд BlackRock незадолго до начала военной операции США против Ирана. Пентагон отверг эти обвинения как полностью сфабрикованные.
Как выяснило РИА Новости, еще до вступления в должность, 10 января 2025 года, Хегсет подписал этическое соглашение, обязавшись не участвовать в делах, способных повлиять на его финансовые интересы. Став министром войны 25 января, он был обязан привести свой портфель в соответствие с этими требованиями - и уже 7 февраля продал акции Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell.
Помимо этого, Хегсет продал доли в частных инвестиционных фондах Blackstone и KKR, имеющих значительные вложения в оборонную отрасль. Позднее, 24 марта 2025 года, последовала более масштабная распродажа: министр избавился от акций Apple, Amazon и Microsoft.
Значительная часть активов, включая акции оборонных компаний, находилась на частном пенсионном счету супруги Хегсета. По американскому законодательству об этике, активы супруга приравниваются к активам самого чиновника.
До прихода в Пентагон Хегсет заработал 4,6 миллиона долларов в Fox News за 2022-2024 годы, а также не менее 1,5 миллиона долларов от книжных гонораров, аренды недвижимости и выступлений, в том числе 150 тысяч долларов за одну лекцию, выяснило РИА Новости.
