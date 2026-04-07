"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк поразило Запад - РИА Новости, 07.04.2026
16:33 07.04.2026
"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк поразило Запад

© REUTERS / 2026 Planet Labs PBC
Остров Харк. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал атаку США и Израиля на иранский остров Харк, представляющий собой главный узел нефтяного экспорта страны, назвав ее безрассудной.
"Вот и все, американо-израильская коалиция достигла нового уровня безумия и разрушения мира!" — заявил он в соцсети X.
Атака на иранский остров была предпринята днем 7 апреля. Агентство Mehr не уточнило, какие именно объекты стали целями, однако там находится крупнейший нефтяной терминал Исламской республики.
Американский чиновник, согласно данным портала Axios, утверждал, что удары наносились по военным целям.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
