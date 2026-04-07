Американский чиновник утверждает, что удары по Харку наносили только США

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американский чиновник утверждает, что удары по острову Харк, который является главным узлом нефтяного экспорта Ирана, наносили только США, а Израиль не принимал в этом участие, написала журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
"Удары по острову Харк были нанесены исключительно США, а не Израилем", - говорится в ее сообщении в соцсети X со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее агентство Mehr передавало, что США и Израиль атаковали этот иранский остров. Оно не уточнило, какие именно объекты подверглись атакам, однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.