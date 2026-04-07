СМИ сообщили об ударе США и Израиля по иранскому острову Харк

ТЕГЕРАН, 7 апр — РИА Новости. США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, передает агентство Mehr.
"Американо-сионистский враг осуществил несколько атак, раздались взрывы", — говорится в публикации.
Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя властей в Вашингтоне, целями стали военные объекты, в том числе бункеры, радиолокационная станция и склад боеприпасов. При этом утверждается, что американцы наносили удары без участия израильских сил.
По информации иранского агентства ILNA, нефтяная инфраструктура не получила повреждений.
Остров Харк — морской хаб, расположенный в северной части Персидского залива. Там находится крупнейший нефтяной терминал Ирана. В конце марта в регион прибыл десантный корабль ВМС США USS Tripoli. Многие специалисты связывают это с возможной операцией по захвату указанной территории. По данным газеты The Washington Post, Штаты планируют многонедельную наземную миссию, которая будет включать рейды ССО и обычных пехотных подразделений.
Дональд Трамп отказывается раскрывать свои дальнейшие шаги, но регулярно выступает с угрозами и ставит различные ультиматумы. Срок действия последнего истекает в 3:00 мск в среду: глава Белого дома требует от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.