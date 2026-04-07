Недалеко от иранского острова Харк заметили американский беспилотник

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник ВМС США летает над Персидским заливом недалеко от иранского острова Харк, о возможном захвате которого не раз говорил президент США Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Американский журнал Atlantic со ссылкой на источники сообщал, что военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.