10:57 07.04.2026
Недалеко от иранского острова Харк заметили американский беспилотник

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник ВМС США летает над Персидским заливом недалеко от иранского острова Харк, о возможном захвате которого не раз говорил президент США Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Беспилотник вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии, рядом с траекторией его полета также находится город Бушер, где располагается одноименная АЭС.
Телеканал Press TV ранее сообщал, что иранская армия с начала военной операции США и Израиля против Ирана уничтожила более 160 дронов.
Американский журнал Atlantic со ссылкой на источники сообщал, что военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
В миреСШАИранПерсидский заливДональд ТрампБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
