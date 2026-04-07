В Катаре прозвучало предупреждение о воздушной тревоге

ДОХА, 7 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сигнал предупреждения о воздушной тревоге впервые за десять дней прозвучал на мобильных телефонах жителей Катара, звуки сильных разрывов раздаются в южном пригороде Дохи и в самой столице Катара, передает корреспондент РИА Новости и очевидцы.
