В Катаре прозвучало предупреждение о воздушной тревоге

ДОХА, 7 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сигнал предупреждения о воздушной тревоге впервые за десять дней прозвучал на мобильных телефонах жителей Катара, звуки сильных разрывов раздаются в южном пригороде Дохи и в самой столице Катара, передает корреспондент РИА Новости и очевидцы.