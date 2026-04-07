Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 07.04.2026
Карлсон призвал американских военных не выполнять приказы Трампа по Ирану

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон обратился к военным США и окружению президента США Дональда Трампа с призывом саботировать любые распоряжения о нанесении ударов по Ирану, включая использование ядерного оружия, и в случае необходимости уходить в отставку или ограничивать президенту доступ к ядерным кодам.
Ранее Карлсон назвал неприемлемыми преднамеренные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана, подчеркнув, что подобные действия являются военным преступлением. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты не одерживают победу в этом конфликте, потому что Ормузский пролив не открыт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В США увидели странность в заявлении Трампа об уничтожении Ирана
Вчера, 20:49
"Люди, которые находятся в прямом контакте с президентом (Трампом - ред.), должны сказать: "Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю всё возможное в рамках закона, чтобы остановить это, потому что это безумие. И если приказ будет отдан, я не стану его выполнять. Разбирайся с кодами в "ядерном чемоданчике" сам". Потому что сейчас на кону стоит абсолютно всё. Это не истерия", - сказал Карлсон в своем последнем подкасте.
Отвечая на критику Карлсона и своего единомышленника, Трамп в интервью газете New York Post во вторник назвал журналиста человеком с низким интеллектом, добавив, что не желает поддерживать с ним общение.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
США и Израиль перешли все границы, заявил постпред Ирана при ООН
Вчера, 20:30
 
В миреСШАИранОрмузский проливТакер КарлсонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала