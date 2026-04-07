Карлсон призвал американских военных не выполнять приказы Трампа по Ирану

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон обратился к военным США и окружению президента США Дональда Трампа с призывом саботировать любые распоряжения о нанесении ударов по Ирану, включая использование ядерного оружия, и в случае необходимости уходить в отставку или ограничивать президенту доступ к ядерным кодам.